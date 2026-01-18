Форма поиска по сайту

18 января, 09:32

Город

Голосование за лучший каток началось на платформе "Активный гражданин – детям"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Голосование за лучший каток началось на платформе "Активный гражданин – детям". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Для пользователей представлено 6 вариантов, в том числе каток в кинопарке "Москино", который находится в съемочных декорациях "Соборная площадь". Таким образом фильмы демонстрируются прямо на льду. Также дети смогут выбрать мультимедийную ледовую площадку в "Лужниках" с проекционными шоу.

Помимо этого, пользователи смогут оценить один из крупнейших катков страны на ВДНХ, маршрут которого пролегает вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок", а также ледовые площадки у арки основного входа в Парке Горького и на Северном речном вокзале.

Кроме того, детям предложат высказать мнение о новинке сезона – ледовой трассе на Царской набережной в "Коломенском", где над посетителями сияет "звездное небо" из 14 миллионов огней.

Результаты голосования не только определят фаворита этого сезона, но и будут ориентиром для организаторов при планировании и развитии инфраструктуры зимнего отдыха в дальнейшем.

В этом году в рамках проекта "Зима в Москве" открыто свыше 100 катков. Ознакомиться с расписанием их работы можно на сайте.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве в ходе комплексного благоустройства создаются катки во всех районах, в том числе парках. Он назвал катание на коньках любимым зимним развлечением москвичей. По его словам, некоторые великие спортсмены начинали пути на скромных ледовых площадках в столичных дворах.

Сюжет: Зима в Москве
город

