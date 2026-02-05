Al Hadath: убийцы сына Каддафи произвели в него 18 выстрелов при нападении

Фото: ТАСС/Zuma

Убийцы сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама при нападении произвели в него 18 выстрелов. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Два вооруженных преступника ворвались в резиденцию Сейфа аль-Ислама, а двое других оставались на страже снаружи здания.

В момент атаки политик разговаривал по телефону. Несмотря на то, что, по некоторым данным, один из приближенных Сейфа аль-Ислама предупреждал его о возможном нападении, предотвратить его не удалось.

Сейф аль-Ислам был убит 3 февраля при нападении на его резиденцию в городе Зинтан. Адвокат убитого, Халед аз-Зайди, назвал смерть сына Каддафи итогом "коварного покушения".

Также соратники политика заявили, что преступление не останется без ответа. Они потребовали от ливийских правоохранительных органов и международных институтов взять расследование инцидента под свой контроль.