"Ахар": ранивший учительницу в Баку школьник часами играл в игры со стрельбой

Фото: 123RF.com/parilovv

Ученик частного лицея "Идрак" в Баку, ранивший из огнестрельного ружья преподавательницу, часами играл в компьютерные игры с убийствами. Об этом сообщил портал "Ахар".

Соседи подозреваемого также рассказали, что отец десятиклассника занимает высокую должность в исполнительной власти Сумгаита (также Сумгайыт) – второго по численности населения города в Азербайджане.

Очевидцы сообщили местным СМИ, что инцидент произошел во время перемены, а пуля попала в шею учительницы. Занятия отменили, учащиеся вернулись по домам.

О стрельбе в учебном заведении Баку стало известно в пятницу, 6 февраля. По данным МВД Азербайджана, десятиклассник пришел в образовательное учреждение с охотничьим ружьем, принадлежащим его отцу.

Получившая ранение учительница математики находится в тяжелом состоянии. Стрелявшего задержали, проводится расследование.