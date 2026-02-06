Форма поиска по сайту

06 февраля, 13:27

Происшествия
"Ахар": ранивший учительницу в Баку школьник часами играл в игры со стрельбой

Ранивший учительницу в Баку школьник часами играл в игры с убийствами – СМИ

Фото: 123RF.com/parilovv

Ученик частного лицея "Идрак" в Баку, ранивший из огнестрельного ружья преподавательницу, часами играл в компьютерные игры с убийствами. Об этом сообщил портал "Ахар".

Соседи подозреваемого также рассказали, что отец десятиклассника занимает высокую должность в исполнительной власти Сумгаита (также Сумгайыт) – второго по численности населения города в Азербайджане.

Очевидцы сообщили местным СМИ, что инцидент произошел во время перемены, а пуля попала в шею учительницы. Занятия отменили, учащиеся вернулись по домам.

О стрельбе в учебном заведении Баку стало известно в пятницу, 6 февраля. По данным МВД Азербайджана, десятиклассник пришел в образовательное учреждение с охотничьим ружьем, принадлежащим его отцу.

Получившая ранение учительница математики находится в тяжелом состоянии. Стрелявшего задержали, проводится расследование.

