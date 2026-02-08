Пуск ракеты "Протон-М" назначен на 12 февраля

Фото: ТАСС//ресс-служба ГК "Роскосмос"

Запуск спутника "Электро-Л" № 5 с помощью ракеты-носителя "Протон-М" запланирован на 12 февраля. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

По его данным, ракету планируется вывезти и установить на стартовом комплексе космодрома Байконур 9 февраля.

Изначально старт ракеты-носителя был запланирован на 15 декабря прошлого года. Однако он был перенесен. "Роскосмос" принял такое решение после выявления технического несоответствия в ходе плановых предстартовых проверок. Специалисты обнаружили локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты.

При этом в госкорпорации подчеркивали, что перенос запуска не повлияет на выполнение запланированной научной программы.