08 февраля, 22:31

Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре в доме в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Следком ЛНР"

Пожар в частном доме в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) унес жизни четырех человек: женщины и трех детей. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по республике.

Сообщение о возгорании на улице Любовь Шевцовой поступило в 18:23. По предварительным данным, в доме находились мать и пятеро несовершеннолетних детей. Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение по всей площади дома – 80 квадратных метров.

В ходе разведки на месте были найдены тела 39-летней женщины, ее 12-летнего сына и двух дочерей – двух и пяти лет. Двум другим мальчикам, 8 и 16 лет, удалось самостоятельно выбраться из горящего здания, разбив окно. Они были госпитализированы.

Для ликвидации пожара привлекались девять сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. На месте работают дознаватели МЧС.

Следственный комитет РФ по республике возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в башкирском городе Октябрьском младенец скончался после того, как его кровать загорелась. По данным МЧС, мать повела своих детей в сад, а отец с новорожденным остался в квартире. Внезапно кроватка вместе с одеждой младенца загорелась.

Пожар произошел в бизнес-центре на юге Москвы

происшествияпожаррегионы

