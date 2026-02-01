Умер третий пострадавший при ЧП в учебном центре МВД по Коми

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Коми"

Третий пострадавший при ЧП в учебном центре МВД по Республике Коми скончался в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Коми.

21 января мужчина был доставлен санавиацией в ожоговый центр института травматологии и ортопедии университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета, где впоследствии проходил лечение. Тогда его состояние оценивалось как критическое.

Пострадавшему сделали операцию, он находился в состоянии медикаментозного сна. По приказу главы Минздрава РФ Михаила Мурашко были организованы ежедневные консилиумы через телемедицинские консультации для утверждения тактики лечения.

На данный момент 6 пострадавших еще продолжают лечение в столичных медучреждениях. В частности, один мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации в Центре имени Вишневского, еще пятеро в удовлетворительном состоянии лечатся в пульмонологическом отделении Главного госпиталя МВД России.

Инцидент произошел 15 января. После хлопка в центре профподготовки начался пожар, который позднее ликвидировали на площади 340 "квадратов". Всего пострадали 20 человек.

Причиной ЧП стали непрофессиональные действия одного из преподавателей. Оказалось, что он дал разрешение на занятия в помещении актового зала, зная, что там ведутся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы.

Владимиру Опарину было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Его задержали и отправили под домашний арест. Однако спустя время его заключили под стражу. Также суд арестовал начальника учебного центра Антона Дашевского.

