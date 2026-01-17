Преподаватель профцентра МВД в Коми отправлен под домашний арест

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Коми"

Сыктывкарский городской суд отправил под домашний арест преподавателя центра профподготовки МВД России в Республике Коми Владимира Опарина, обвиняемого в халатности. Об этом сообщает ТАСС.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание прошло в закрытом от СМИ режиме. Участники процесса от комментариев отказались.

Взрыв светошумовой гранаты произошел в Сыктывкаре 15 января. В одном из помещений центра профподготовки МВД раздался хлопок, после чего загорелась крыша. Площадь пожара составила 340 квадратных метров, позже его потушили.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Спустя время задержали Опарина, который во время занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату.

После случившегося в медучреждениях остаются 19 человек, 12 из них проходят лечение в Эжвинской городской больнице и республиканской больнице Коми, оставшиеся семь пострадавших – в медсанчасти МВД. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в крайне тяжелом.