Спасатели ликвидировали пожар в здании МВД в Сыктывкаре

Фото: телеграм-канал Baza

Спасатели ликвидировали пожар в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Республике Коми.

Для ликвидации последствий возгорания привлекались 56 человек личного состава и 16 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

О ЧП в центре профподготовки МВД стало известно 15 января. В здании произошел взрыв светошумовой гранаты, после чего загорелась крыша. Из-за сильного задымления были эвакуированы 200 человек.

В результате пострадали 9 человек, 8 из которых были доставлены в больницы. Из них 4 находятся в крайне тяжелом состоянии. Все пострадавшие являются слушателями центра профподготовки МВД.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. На месте работают следователи и следователи-криминалисты.