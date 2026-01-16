Задержан подозреваемый по делу о ЧП в здании МВД в Сыктывкаре

Фото: komi.sledcom.ru

Подозреваемый по делу о ЧП в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре задержан, сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Коми.

"В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей учреждения, который 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату", – говорится в сообщении.

Против задержанного преподавателя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий. Также в отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

ЧП произошло в Сыктывкаре 15 января. В одном из помещений центра профподготовки МВД раздался хлопок, после чего загорелась крыша. Площадь возгорания составила 340 квадратных метров. Спустя время пожар был ликвидирован.

Из-за сильного задымления эвакуировали 200 человек. В Минздраве региона уточнили, что в больницы попали 18 человек. 9 из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работали следователи и следователи-криминалисты.