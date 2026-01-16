В Минздраве Сыктывкара рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в здании МВД

Фото: телеграм-канал SHOT

После ЧП в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре 9 пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве региона.

Всего лечение получают 18 человек, из них – 12 мужчин и 6 женщин. Пятеро находятся в Эжвинской горбольнице, состояние четверых оценивается как крайне тяжелое, одного – средней тяжести.



Еще 7 человек госпитализированы в республиканскую больницу в Коми. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести. Шестеро пострадавших пребывают в удовлетворительном состоянии и получают лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД.

ЧП произошло в Сыктывкаре 15 января. В одном из помещений центра профподготовки МВД раздался хлопок, после которого загорелась кровля. Площадь возгорания составила 340 квадратных метров, пожар был ликвидирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. К работе на месте ЧП были привлечены следователи и следователи-криминалисты.

