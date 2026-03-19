В Москве пресекли работу фиктивного модельного агентства

Столичные полицейские пресекли работу фиктивного модельного агентства. Жертвами обмана стали свыше 100 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Правоохранители задержали восемь злоумышленников. Они, по словам Волк, арендовали офисные помещения на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке Москвы, а затем рекламировали эти площадки в Сети.

Будущим моделям предлагалось пройти обучение в профильной академии, что якобы должно было обеспечить им успешную карьеру. Сначала от жертв требовали оплатить обучение, после чего, рассказали аферисты, появлялась возможность заключить трудовой договор с модельным агентством.

Однако соучастники не выполнили своих обязательств, а поступившие средства использовали по своему усмотрению, добавила представитель МВД. Возбуждено 112 уголовных дел по статье о мошенничестве, они соединены в одно производство. По предварительной информации, общий ущерб превышает более 20 миллионов рублей.

Ранее в Москве мошенники убедили 16-летнюю девочку взять из домашнего сейфа наличные деньги родителей и отдать курьеру. Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Позднее полиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что полученные от подростка деньги он перевел в криптовалюту и отправил своим кураторам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

