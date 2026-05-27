Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 09:19

Происшествия

Пропавшую в Приамурье женщину с пятью детьми нашли живой

Фото: телеграм-канал SHOT

Пропавшую в Приамурье женщину с пятью детьми нашли живой, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Амурской области.

В ведомстве отметили, что 33-летняя женщина вместе с детьми находится в Благовещенске, они жили в квартире знакомой. В отношении них не совершалось противоправных действий.

Сейчас следствие устанавливает, в каких условиях содержатся дети, а также причину, по которой их увезли с места постоянного проживания.

О пропаже женщины стало известно 26 мая. Сообщалось, что 30 апреля она вместе с детьми ушла с улицы Чайковского в Благовещенске. Предполагалось, что они могли находиться в Белогорске.

Кроме того, сейчас в Самаре ищут без вести пропавшего 11-летнего ребенка. Мальчик вышел в школу из дома, который расположен в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до образовательного учреждения не добрался.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика