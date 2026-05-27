Пропавшую в Приамурье женщину с пятью детьми нашли живой, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Амурской области.

В ведомстве отметили, что 33-летняя женщина вместе с детьми находится в Благовещенске, они жили в квартире знакомой. В отношении них не совершалось противоправных действий.

Сейчас следствие устанавливает, в каких условиях содержатся дети, а также причину, по которой их увезли с места постоянного проживания.

О пропаже женщины стало известно 26 мая. Сообщалось, что 30 апреля она вместе с детьми ушла с улицы Чайковского в Благовещенске. Предполагалось, что они могли находиться в Белогорске.

Кроме того, сейчас в Самаре ищут без вести пропавшего 11-летнего ребенка. Мальчик вышел в школу из дома, который расположен в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до образовательного учреждения не добрался.

