Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 10:06

Происшествия

В Самаре ищут без вести пропавшего 11-летнего мальчика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Самаре ищут без вести пропавшего 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мальчик вышел в школу из дома, который расположен в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, днем 18 мая. Однако до образовательного учреждения он не добрался. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Ребенка ищут участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, госавтоинспекторы и волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Приметы мальчика: рост примерно 150–155 сантиметров, плотное телосложение, короткие светло-русые волосы. В момент исчезновения ребенок был одет в свитер с капюшоном, спортивные штаны и черные кроссовки.

В свою очередь, в Республике Хакасия сотрудники полиции разыскивают девочку, которая уехала из своего дома на велосипеде и пропала. О ее пропаже в правоохранительные органы сообщила одна из жительниц села Ефремкино.

В поисках девочки-подростка задействованы сотрудники МВД по Ширинскому району, работники уголовного розыска по Хакасии, полицейские Боградского и Орджоникидзевского районов, а также специалисты МЧС и волонтеры. Велосипед несовершеннолетней был обнаружен под мостом через реку Белый Июс, которая протекает недалеко от населенного пункта.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика