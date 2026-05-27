27 мая, 12:34

Тела пропавшей беременной девушки и мужчины нашли в котловане в Омске

В Омске тела пропавших 21-летней беременной девушки и 30-летнего мужчины нашли в котловане возле 7-й Заозерной улицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД.

"Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", – говорится в сообщении.

По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", пара в начале мая вышла из дома на улице Стрельникова и не вернулась. При этом девушка была на третьем месяце беременности.

Ранее российский криптоинвестор и боец муай-тай Максим Гарбузов, пропавший в Паттайе в начале 2026 года, был найден мертвым в Таиланде. Тело обнаружили в Бангкоке в братской могиле, в каких обычно хоронят невостребованных иностранцев.

Поиски Гарбузова велись с начала февраля. Однако правоохранители не смогли найти тело из-за ошибки в написании фамилии погибшего.

