Столичные врачи вернули зрение двум мальчикам после эксперимента из интернета

Врачи Морозовской больницы в Москве вернули зрение двум 15-летним подросткам, получившим травмы после неудачного эксперимента из интернета. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Отмечается, что школьники получили ожоги вследствие взрыва смеси бытовой химии. Врачи провели им комплексное лечение, в результате которого зрение одного из мальчиков полностью восстановилось.

Второму подростку удалось вернуть 60% зрения. Однако, учитывая тяжесть повреждений, он мог вовсе ослепнуть, отметили в пресс-службе.

Врач-офтальмохирург Морозовской больницы Ольга Выскварка напомнила о рисках, которые влекут химические эксперименты. Она подчеркнула, что в некоторых случаях зрение после травм может быть снижено безвозвратно.

