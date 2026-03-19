19 марта, 11:12

Общество

Столичные врачи вернули зрение двум мальчикам после эксперимента из интернета

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи Морозовской больницы в Москве вернули зрение двум 15-летним подросткам, получившим травмы после неудачного эксперимента из интернета. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Отмечается, что школьники получили ожоги вследствие взрыва смеси бытовой химии. Врачи провели им комплексное лечение, в результате которого зрение одного из мальчиков полностью восстановилось.

Второму подростку удалось вернуть 60% зрения. Однако, учитывая тяжесть повреждений, он мог вовсе ослепнуть, отметили в пресс-службе.

Врач-офтальмохирург Морозовской больницы Ольга Выскварка напомнила о рисках, которые влекут химические эксперименты. Она подчеркнула, что в некоторых случаях зрение после травм может быть снижено безвозвратно.

Ранее врачи Филатовской больницы в Москве вытащили зуб из носа 15-летнего мальчика. Пациент поступил в медучреждение с жалобами на асимметрию лица и заложенность носа. Врачи заподозрили, что ситуация вызвана нарушением формирования зубной ткани.

Исследование показало, что у подростка была тератома – эмбрионально-клеточное опухолевое образование, которое может содержать ткани различных органов. Мальчику провели операцию, а через время выписали из больницы в хорошем самочувствии.

медицинаобществогород

