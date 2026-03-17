Московские врачи удалили зуб из носа 15-летнего подростка

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи Филатовской больницы в Москве вытащили зуб из носа 15-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Юный пациент поступил в медучреждение с жалобами на асимметрию лица и заложенность носа. По словам хирурга-оториноларинголога Вугара Достиева, ранее мальчику уже проводили осмотр в частной клинике, в ходе которого обнаружили в гайморовой пазухе сформированный зуб.

Подростку предложили провести удаление через полость носа, но родители решили проконсультироваться также и в Филатовской больнице. Там врачи провели углубленное обследование и собрали консилиум. Медики заподозрили, что ситуация вызвана нарушением формирования зубной ткани.

"Мальчику нужно было провести операцию по Колдуэлу Люку, то есть обеспечить доступ через верхнюю десну, чтобы вернуть ему возможность нормально дышать. Сделав разрез, врачи обнаружили новообразование, внутри которого и находился зуб", – рассказали в медучреждении.

Исследование показало, что у подростка была тератома – эмбрионально-клеточное опухолевое образование, которое может содержать ткани различных органов. Как отметил Достиев, такие новообразования очень редко располагаются в зоне лица. В случае подростка тератома занимала практически всю левую полость носа, из-за чего ее не смогли показать ни КТ, ни рентген.

"Наша осторожность полностью оправдалась, здесь было важно удалить новообразование единым комплексом, что мы и сделали. Проведение такой редкой и успешной операции стало возможным благодаря работе мультидисциплинарной команды", – сказал врач.

После восстановления функций подростка выписали из больницы в хорошем самочувствии. Постепенно асимметрия лица и заложенность носа полностью исчезли.

