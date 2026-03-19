Авторы каналов в MAX смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора

В MAX у каналов с 10 тысячами подписчиков появилась возможность зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора. Национальный мессенджер был признан социальной сетью, сообщила пресс-служба площадки.

Владельцы каналов могут подать заявление на "Госуслугах" на регистрацию в реестре РКН, чтобы получить отметку "А+". Это позволит им размещать рекламу, собирать донаты, а другим каналам – репостить их сообщения. Сервис доступен физическим и юридическим лицам с подтвержденной учетной записью.

Сперва нужно подать через специальную форму сведения о владельцах и канале, после чего заявке присваивается уникальный номер. Его необходимо в течение трех дней указать в боте мессенджера "Метка А+".

В течение 10 рабочих дней ведомство принимает решение о включении канала в реестр. Уведомление об этом приходит заявителю в личный кабинет на "Госуслугах".

Ранее MAX начал тестировать стикеры вместе с авторами публичных каналов. В тесте приняли участие инфлюенсеры и СМИ, присоединиться к нему могут авторы категории "А+". Для создания набора стикеров нужно открыть чат-бот "Стикеры в MAX", нажать на кнопку "Начать", а затем "Открыть" в левом нижнем углу. После этого надо добавить изображение из галереи или файлов устройства.