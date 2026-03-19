19 марта, 11:39

Технологии

Авторы каналов в MAX смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

В MAX у каналов с 10 тысячами подписчиков появилась возможность зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора. Национальный мессенджер был признан социальной сетью, сообщила пресс-служба площадки.

Владельцы каналов могут подать заявление на "Госуслугах" на регистрацию в реестре РКН, чтобы получить отметку "А+". Это позволит им размещать рекламу, собирать донаты, а другим каналам – репостить их сообщения. Сервис доступен физическим и юридическим лицам с подтвержденной учетной записью.

Сперва нужно подать через специальную форму сведения о владельцах и канале, после чего заявке присваивается уникальный номер. Его необходимо в течение трех дней указать в боте мессенджера "Метка А+".

В течение 10 рабочих дней ведомство принимает решение о включении канала в реестр. Уведомление об этом приходит заявителю в личный кабинет на "Госуслугах".

Ранее MAX начал тестировать стикеры вместе с авторами публичных каналов. В тесте приняли участие инфлюенсеры и СМИ, присоединиться к нему могут авторы категории "А+". Для создания набора стикеров нужно открыть чат-бот "Стикеры в MAX", нажать на кнопку "Начать", а затем "Открыть" в левом нижнем углу. После этого надо добавить изображение из галереи или файлов устройства.

Российские магазины будут обязаны принимать подтверждение возраста через MAX с 1 сентября

технологии

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

