26 марта, 11:45Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 47 летевших на Москву беспилотников
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Уничтожены еще 2 беспилотника, летевших на Москву в четверг, 26 марта, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Градоначальник добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
К настоящему моменту количество беспилотников, которые были перехвачены над городом с 25 марта, достигло 47.
На фоне атак вражеских дронов аэропорты Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения на выпуск и прием гражданских самолетов. Сейчас обе авиагавани продолжают обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.