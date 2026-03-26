Собянин сообщил об уничтожении уже 47 летевших на Москву беспилотников

Уничтожены еще 2 беспилотника, летевших на Москву в четверг, 26 марта, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

К настоящему моменту количество беспилотников, которые были перехвачены над городом с 25 марта, достигло 47.

На фоне атак вражеских дронов аэропорты Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения на выпуск и прием гражданских самолетов. Сейчас обе авиагавани продолжают обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.

