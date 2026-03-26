26 марта, 14:59

ЦБ РФ предложил развивать банковские услуги в селах через почту и маркетплейсы

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Банк России выступил с предложением о расширении доступа к финансовым услугам в селах, в том числе представляя услуги посредством "Почты России" и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, речь идет о базовых банковских сервисах, которые могут предоставляться не только через классические отделения, но и в упрощенном формате – через почту или развитую сеть ПВЗ.

Набиуллина указала на проблему того, что системно значимые банки чаще предлагают свои услуги в густонаселенных и прибыльных регионах. Инициатива направлена на повышение доступности финансовых сервисов для жителей отдаленных территорий.

Ранее стало известно, что маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях "Почты России". Эти требования вошли в законопроект о мерах поддержки госкомпании.

