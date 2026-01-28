Матвиенко прокомментировала проблемы в "Почте России"

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Ситуацию в "Почте России", особенно с проблемами в сельских отделениях, нельзя отпускать, а то все сотрудники разбегутся. Об этом на пленарном заседании Совфеда сообщила его спикер Валентина Матвиенко.

На мероприятии зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов рассказал о системных проблемах в работе "Почты России".

"Сколько можно жевать эту тему? <...> Ну, так нельзя, ну, невозможно. <...> Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты – маленькие, условия – (плохие. – Прим. ред.), ну и так далее", – сказала Матвиенко.

По ее словам, особенно вызывают беспокойство почтовые отделения в селах, малых городах и районах. Она добавила, что попросила вице-спикера СФ и секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева подключиться к этой теме.

Ранее Счетная палата выяснила, что долги "Почты России" с 2020 по 2024 год увеличились на 70%, превысив 128 миллиардов рублей. В то же время расходы повысились почти на 80%, они составили более 10 миллиардов рублей.

Аудит компании также выявил другие проблемы, в том числе неэффективность управления, убыточность фирмы и неспособность развивать доступность услуг почтовой связи.