02 февраля, 10:22

Город

Москвичи подали свыше 32 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2025 году жители Москвы подали более 32 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки, передала пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков отметил, что сейчас услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде. Для этого на портале mos.ru необходимо подать заявление и направить документы. На портале также будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении.

В комплексе указали, что москвичи стали на 11% чаще обращаться за согласованием планируемых работ, таких заявлений поступило около 15 тысяч. Кроме того, около 8 тысяч обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы. Еще порядка 7 тысяч жителей города обратились для того, чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить перепланировку, которая была выполнена ранее.

Кроме того, москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, устройство встроенных шкафов или перенос ненесущих перегородок. В этом случае достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление. Таких заявок было подано более 2,5 тысячи.

При этом процесс предоставления услуги постоянно совершенствуется: в апреле 2025 года сроки согласования планируемых и ранее выполненных работ сократились с 30 до 20 рабочих дней.

Помимо этого, организовано взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром. Все изменения сразу вносятся в единый государственный реестр недвижимости. Одновременно с этим расширен перечень работ, согласование которых проходит без разработки проекта.

Ранее сообщалось, что москвичи и представители бизнеса подали более 65 тысяч заявок на государственные услуги в сфере архитектуры и градостроительства в 2025 году. Почти 30 тысяч обращений были одобрены, это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост одобрений показала госуслуга "Решение о согласовании перепланировки нежилых зданий". Там число положительных решений выросло практически в два раза.

