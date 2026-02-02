Форма поиска по сайту

02 февраля, 13:25

Общество
Психолог Баринова: каждому ребенку нужно уделять достаточно внимания

Психолог рассказала, как избежать конфликта между старшими и младшими детьми

Фото: depositphotos/fizkes

Чтобы предотвратить конфликты между младшими и старшими детьми в семье, родители должны уделять достаточное количество времени каждому из них. Об этом детский психолог Сусанна Баринова рассказала News.ru.

Специалист объяснила, что когда в семье рождается еще один ребенок, то старшие дети, как правило, в глазах родителей становятся взрослыми.

"Самая частая боль старших детей: "У меня было все, пока он/она не родился/ась, а теперь у меня половину всего забрали". Пережить это и принять в детском возрасте тяжело", – пояснила Баринова.

Поэтому, продолжила эксперт, родители должны озаботиться тем, чтобы уделять достаточное количество времени старшим детям, чтобы те не чувствовали себя покинутыми. Впоследствии это поможет не взрастить неприязнь старшего к младшему, добавила психолог.

Баринова отметила, что это может быть непросто с появлением еще одного малыша. В таком случае родителям стоит оставить домашние дела и заботы или попросить близких о помощи.

Ранее семейный психолог Юлия Юданова рассказала, почему попытки родителей выстроить отношения с ребенком исключительно в формате дружбы могут привести к проблемам.

По ее словам, в период взросления детям необходимы наставничество и личный пример со стороны родителей. Попытка же перевести отношения в плоскость дружбы, основанной на равенстве, может лишить ребенка ощущения опоры.

