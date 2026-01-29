Психолог Юданова: попытка перевести отношения в плоскость дружбы лишит ребенка опоры

Фото: depositphotos/gorVetushko

Семья играет ключевую роль в жизни человека, обеспечивая поддержку, чувство безопасности и передачу ценностей. Однако попытка выстроить отношения с ребенком исключительно в формате дружбы может привести к проблемам. Об этом в беседе с "Радио 1" рассказала семейный психолог Юлия Юданова.

"Взрослые воспитывают, создают правила, несут ответственность за детей, обеспечивают безопасность и заботятся. Взрослые всегда выше в иерархии, и это закон. Дети, в свою очередь, живут по правилам, предложенным родителями, и в процессе взросления постепенно научаются быть ответственными и самостоятельными", – пояснила она.

Эксперт отметила, что психологическая зрелость приходит не сразу, поэтому в период взросления ребенку необходимы наставничество и личный пример со стороны родителей. Попытка же перевести отношения в плоскость дружбы, основанной на равенстве, может лишить ребенка ощущения опоры.

Юданова объяснила, что дружба предполагает равноправие, а в таких условиях ребенок может перестать воспринимать родительские требования и наставления всерьез. Отсутствие четких правил, по ее словам, нередко приводит к внутренней тревоге, агрессии и ошибкам в поведении, а отношения между взрослым и ребенком становятся конфликтными.

При этом психолог подчеркнула, что речь не идет о холодной дистанции. Важно оставаться внимательным и заботливым родителем, слышать ребенка, проводить с ним время, играть, обсуждать события и поддерживать доверительный контакт, сохраняя эмоциональную близость, но не подменяя воспитание дружбой.

Ранее психолог Татьяна Василькова объяснила, как родителям добиться доверия детей. В первую очередь, по ее словам, нужно рассказывать о своем неудачном опыте. Делясь ошибками и промахами, родитель открывается перед ребенком и становится близким. Это помогает устранить пропасть между "непогрешимым" взрослым и всегда "не таким" ребенком.