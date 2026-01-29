Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 16:44

Общество
Главная / Новости /

Психолог Юданова: попытка перевести отношения в плоскость дружбы лишит ребенка опоры

Семейный психолог объяснила, почему родителям не стоит "дружить" с детьми

Фото: depositphotos/gorVetushko

Семья играет ключевую роль в жизни человека, обеспечивая поддержку, чувство безопасности и передачу ценностей. Однако попытка выстроить отношения с ребенком исключительно в формате дружбы может привести к проблемам. Об этом в беседе с "Радио 1" рассказала семейный психолог Юлия Юданова.

"Взрослые воспитывают, создают правила, несут ответственность за детей, обеспечивают безопасность и заботятся. Взрослые всегда выше в иерархии, и это закон. Дети, в свою очередь, живут по правилам, предложенным родителями, и в процессе взросления постепенно научаются быть ответственными и самостоятельными", – пояснила она.

Эксперт отметила, что психологическая зрелость приходит не сразу, поэтому в период взросления ребенку необходимы наставничество и личный пример со стороны родителей. Попытка же перевести отношения в плоскость дружбы, основанной на равенстве, может лишить ребенка ощущения опоры.

Юданова объяснила, что дружба предполагает равноправие, а в таких условиях ребенок может перестать воспринимать родительские требования и наставления всерьез. Отсутствие четких правил, по ее словам, нередко приводит к внутренней тревоге, агрессии и ошибкам в поведении, а отношения между взрослым и ребенком становятся конфликтными.

При этом психолог подчеркнула, что речь не идет о холодной дистанции. Важно оставаться внимательным и заботливым родителем, слышать ребенка, проводить с ним время, играть, обсуждать события и поддерживать доверительный контакт, сохраняя эмоциональную близость, но не подменяя воспитание дружбой.

Ранее психолог Татьяна Василькова объяснила, как родителям добиться доверия детей. В первую очередь, по ее словам, нужно рассказывать о своем неудачном опыте. Делясь ошибками и промахами, родитель открывается перед ребенком и становится близким. Это помогает устранить пропасть между "непогрешимым" взрослым и всегда "не таким" ребенком.

Читайте также


общество

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика