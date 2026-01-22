Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 14:18

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Шаповалова: "синдром старшей дочери" может проявиться в виде гиперответственности

Психолог рассказала о влиянии "синдрома старшей дочери" на взрослую жизнь

Фото: 123RF.com/dikushin

"Синдром старшей дочери" может проявиться во взрослой жизни в виде гиперответственности, когда человек чувствует себя ответственным за других людей. Об этом Москве 24 рассказала психолог Полина Шаповалова.

В соцсетях ранее начал набирать популярность хештег #EldestDaughterSyndrome. Под ним женщины рассказывают, как роль первого ребенка в семье повлияла на их жизнь. Во взрослом возрасте они чувствуют себя ответственными за происходящее вокруг и стараются все контролировать.

"Синдром старшей дочери" хоть и не является научным термином, но представляет собой устойчивый феномен, формирующийся в детстве. Он возникает, когда на девочку перекладывается часть родительской ответственности по воспитанию младших детей", – пояснила Шаповалова.

По словам психолога, в таком случае девочка сама не успевает побыть ребенком. В результате синдром продолжает влиять на нее и во взрослой жизни.

Например, отметила Шаповалова, "синдром старшей дочери" приводит к стремлению угодить окружающим, поскольку человек связывает свою ценность исключительно с собственной полезностью.

Таким людям часто свойственен перфекционизм. Самое тяжелое последствие – ощущение себя регулятором, ответственным за эмоциональное состояние или климат в семье, что создает огромное напряжение.
Полина Шаповалова
психолог

Она также уточнила, что человек не учится заботиться о своих чувствах и потребностях, а ориентируется на других. Это приводит к трудностям в самоопределении.

Шаповалова подчеркнула, что выход из этого состояния начинается с осознания проблемы. Лучше всего для ее решения обратиться к специалисту.

"Если такой возможности нет, можно начать с того, чтобы чаще задавать себе вопросы: "Чего хочу я?", "Что нравится мне?", "Не беру ли я на себя ответственность за чувства других людей?". Ключевое – осознать ситуацию, принять ее и начать постепенно отделять свои желания и потребности от чужих", – сказала психолог, добавив, что на первых порах это будет непросто.

Лучшим ориентиром для понимания собственных потребностей Шаповалова назвала чувства и сигналы тела. При желании вновь взять на себя чужую ответственность, можно применять простую технику: мысленно досчитать до десяти, закрыть глаза и спросить себя: "Действительно ли я хочу это сделать? Что я сейчас чувствую?"

"Если возникает чувство тепла, легкости, дыхание свободно – это верный знак. Если появляется дискомфорт и напряжение, скорее всего, приходится снова брать на себя то, что не стоит", – заключила эксперт.

Ранее директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта компании Гульнара Орлова рассказала, что россияне под влиянием синдрома "достигаторства" могут получить хронический стресс и подорвать свое здоровье.

Культура постоянного успеха транслируется в соцсетях. Человек перестает получать радость от профессиональных успехов и начинает воспринимать их в качестве обязательного этапа к следующей ступени, отметила эксперт.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика