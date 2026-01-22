Эксперт Шаповалова: "синдром старшей дочери" может проявиться в виде гиперответственности

Фото: 123RF.com/dikushin

"Синдром старшей дочери" может проявиться во взрослой жизни в виде гиперответственности, когда человек чувствует себя ответственным за других людей. Об этом Москве 24 рассказала психолог Полина Шаповалова.

В соцсетях ранее начал набирать популярность хештег #EldestDaughterSyndrome. Под ним женщины рассказывают, как роль первого ребенка в семье повлияла на их жизнь. Во взрослом возрасте они чувствуют себя ответственными за происходящее вокруг и стараются все контролировать.

"Синдром старшей дочери" хоть и не является научным термином, но представляет собой устойчивый феномен, формирующийся в детстве. Он возникает, когда на девочку перекладывается часть родительской ответственности по воспитанию младших детей", – пояснила Шаповалова.

По словам психолога, в таком случае девочка сама не успевает побыть ребенком. В результате синдром продолжает влиять на нее и во взрослой жизни.

Например, отметила Шаповалова, "синдром старшей дочери" приводит к стремлению угодить окружающим, поскольку человек связывает свою ценность исключительно с собственной полезностью.





Полина Шаповалова психолог Таким людям часто свойственен перфекционизм. Самое тяжелое последствие – ощущение себя регулятором, ответственным за эмоциональное состояние или климат в семье, что создает огромное напряжение.

Она также уточнила, что человек не учится заботиться о своих чувствах и потребностях, а ориентируется на других. Это приводит к трудностям в самоопределении.

Шаповалова подчеркнула, что выход из этого состояния начинается с осознания проблемы. Лучше всего для ее решения обратиться к специалисту.

"Если такой возможности нет, можно начать с того, чтобы чаще задавать себе вопросы: "Чего хочу я?", "Что нравится мне?", "Не беру ли я на себя ответственность за чувства других людей?". Ключевое – осознать ситуацию, принять ее и начать постепенно отделять свои желания и потребности от чужих", – сказала психолог, добавив, что на первых порах это будет непросто.

Лучшим ориентиром для понимания собственных потребностей Шаповалова назвала чувства и сигналы тела. При желании вновь взять на себя чужую ответственность, можно применять простую технику: мысленно досчитать до десяти, закрыть глаза и спросить себя: "Действительно ли я хочу это сделать? Что я сейчас чувствую?"

"Если возникает чувство тепла, легкости, дыхание свободно – это верный знак. Если появляется дискомфорт и напряжение, скорее всего, приходится снова брать на себя то, что не стоит", – заключила эксперт.

Ранее директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта компании Гульнара Орлова рассказала, что россияне под влиянием синдрома "достигаторства" могут получить хронический стресс и подорвать свое здоровье.

Культура постоянного успеха транслируется в соцсетях. Человек перестает получать радость от профессиональных успехов и начинает воспринимать их в качестве обязательного этапа к следующей ступени, отметила эксперт.