Пашинян сыграл на барабанах на концерте в Ереване

Фото: телеграм-канал Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сыграл на ударных инструментах во время музыкального концерта, организованного им в Ереване. Видео с концерта политик опубликовал в своих соцсетях.

Пашинян выступил на концерте со своей группой под названием "Варчабенд". Название коллектива составлено из армянского слова "варчапет", означающего "премьер-министр", и английского "band" – "группа".

Этот концерт стал дебютом Пашиняна в качестве музыканта перед широкой публикой. Мероприятие было анонсировано заранее, гостям требовалось пройти онлайн-регистрацию.

Ранее Пашинян опубликовал в своем телеграм-канале видеоселфи с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. На видео был представлен вид из окна одной из гостиниц, расположенной на Исаакиевской площади. На фоне играла песня "Дождись" Олега Газманова в исполнении Uma2rman.

В декабре премьер-министр Армении опубликовал еще одно видео, снятое на фоне зданий на Лубянской площади в Москве. В качестве музыкального сопровождения премьер Армении выбрал песню "Белые розы" группы "Ласковый май".

