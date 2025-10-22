Пашинян заявил, что армянские компании не могут использовать коньяк

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране не может производиться коньяк, поскольку у местных компаний нет права на использование этого наименования.

Во время правительственного часа в парламенте политик уточнил, что представители некоторых международных компаний жалуются ему на фальсификацию своей продукции в республике.

"С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление", – передает слова Пашиняна РИА Новости.

Он уточнил, что в Армении не может производиться коньяк, а в городе Дилижан – минеральная вода "Джермук". Кроме того, в Армении не могут производить шампанское, подчеркнул армянский премьер.

В октябре 2024 года Пашинян сообщил, что крепкие алкогольные напитки армянских заводов нельзя называть коньяком. Он пояснил, что коньяк – это напиток с защищенным географическим названием. Он является нематериальной ценностью Франции. Позже власти Армении решили переименовать армянский коньяк в "армянский бренди".