Армения заподозрила Грузию в блокировании экспорта коньяка в Россию

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Ереван подозревает Тбилиси в блокировке экспорта армянского коньяка в Россию, пишет News.am со ссылкой на Минэкономики Армении.

В министерстве уверены, что несколько десятков грузовиков с алкоголем застряли на границе Грузии с Россией, на КПП "Верхний Ларс". При этом свыше 30 машин пересекли границу. Армения ведет переговоры с Грузией для получения разрешения на перемещение припаркованных грузовиков.

По информации СМИ, периодически производители коньяка митингуют у грузинского посольства в Ереване, так как их продукция по несколько дней и даже недель задерживается на терминале в Грузии под предлогом экспертизы.

Ранее экспорт спиртного по этому маршруту выполнялся каждый день 4–7 автомобилями, но к настоящему моменту он почти прекратился и осуществляется всего 1–2 грузовиками в неделю.

"Армянские производители подозревают, что грузинская сторона искусственно препятствует выходу армянского коньяка на российский рынок из-за конкуренции", – утверждают журналисты.

До этого министр экономики Армении Геворг Папоян рассказывал, что 52 грузовикам с армянским коньяком, застрявшим на тот момент на 50 дней, удалось въехать в Россию. Тогда на границе были еще 72 машины с грузом.

При этом Тбилиси отверг упреки Еревана. Bm.ge со ссылкой на службу доходов министерства финансов Грузии уточнило, что все процедуры на таможенных пунктах осуществляются в соответствии со стандартами. По данным ведомства на май, через Грузию прошло 27 транспортных средств с армянским коньяком.

В первом квартале текущего года указанные страны заняли второе и третье места соответственно в сфере розничных продаж коньяка и бренди в России. Доля армянского алкоголя составила почти 22%, тогда как грузинского – 11,2%.

Ранее стало известно, что Россия в первом квартале в два раза уменьшила импорт иностранного вина. Общий объем поставок за январь – март составил 119,6 миллиона долларов.

При этом лидером по импорту вина в страну в первые три месяца текущего года осталась Италия, однако поставки итальянского вина тоже значительно упали. Также снизился импорт из Грузии и Латвии.

