Россия сократила закупки иностранного вина

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Россия вдвое уменьшила импорт иностранного вина в I квартале 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты национальных статслужб.

Общий объем поставок вина в РФ за январь–март составил 119,6 миллиона долларов. Показатель оказался в два раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом лидером по импорту вина в страну в первые три месяца текущего года осталась Италия, однако поставки итальянского вина также значительно упали, сократившись в 2,8 раза до 32,4 миллиона долларов.

Также снизился импорт вина из Грузии (до 27,6 миллиона долларов) и из Латвии (до 25,4 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что Чехия впервые с 2012 года стала главным среди европейских стран экспортером пива в Россию. В конца зимы 2025 года страна увеличила экспорт пива в два раза – до 1,2 миллиона евро.

При этом экспорт этого алкогольного напитка из ЕС стал сокращаться с ноября 2024 года. Помимо этого, в феврале текущего года поставки сократились еще на 7%. Например, экспорт был урезан из Германии.