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10 мая, 10:08

Экономика

США вновь начали поставлять в Россию косметику

Фото: 123RF/cihankyn

Американские компании вновь стали поставлять в Россию косметику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы США.

Отмечается, что импорт американской косметики возобновился в феврале текущего года. В марте поставки выросли уже до 504 тысяч долларов, что стало максимальным значением за последние три года.

За этот период в РФ в основном ввозили румяна, а также лак и уход для ногтей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в феврале резко нарастил поставки вина в Россию. Поставки увеличили все крупнейшие европейские поставщики вина, включая Польшу, Италию, Португалию и Латвию. Всего российские компании купили вина у стран Евросоюза на 28 миллионов евро.

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экономика

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