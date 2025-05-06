Экспорт литийионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан увеличился в 9 раз

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В 2024 году поставки литийионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан увеличились в девять раз по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

По его словам, на Москву приходится более 88% всего российского экспорта данной продукции в Узбекистан. Рост поставок демонстрирует высокий спрос на передовые технологии и продукцию столичных предприятий.

"Узбекистан занимает четвертое место среди ключевых торговых партнеров Москвы по поставкам этой категории товаров, что подчеркивает стратегическую важность сотрудничества между городом и республикой", – подчеркнул Гарбузов.

С 2019 года центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" помогает столичным компаниям выходить на международные рынки. Например, байерская программа дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях.

Экспортерам также активно помогает государство, в том числе национальный проект "Международная кооперация и экспорт". В его рамках работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику и помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах.

Ранее в Москве открылся прием заявок на три финансовые меры поддержки для бизнеса. Компании смогут получить грант на оборудование и развитие своей деятельности на сумму до 30 миллионов рублей. Грант на экспорт предназначается для малого и среднего бизнеса, его смогли получить уже свыше 600 экспортеров.

Кроме того, субсидии на компенсацию расходов на обучение могут получить производители, которые оплатили учебу работников по программам среднего профобразования и дополнительного профобразования.