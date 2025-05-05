Сергей Собянин заявил, что оборот московского IT-сектора вырос в четыре раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оборот IT-сектора в Москве показал четырехкратный рост за последние несколько лет, сообщил Сергей Собянин в ходе встречи с Владимиром Путиным.

"Благодаря всем усилиям – и правительства Российской Федерации, и вашим задачам, которые вы ставите, и той ситуации, в которой мы находимся: во времена COVID первый скачок был – это IT-сектор, – и сегодня он идет практически скачкообразными темпами, в арифметической прогрессии", – сказал он.

Мэр Москвы уточнил, что в период пандемии информационные системы были особенно актуальны. Он добавил, что сейчас рост становится еще сильнее, потому что в настоящее время происходит массовое замещение программного импортного обеспечения.

На данный момент московская промышленность адаптировалась к санкциям и продолжает расти, подчеркнул мэр. Основной рост обеспечивают высокотехнологичные отрасли: фармацевтика, электроника, электромобили, IT, телекоммуникации и пищевая промышленность.

Вместе с тем в 2024 году индекс промпроизводства обрабатывающей промышленности Москвы достиг 117,8%. В начале 2025 года рост продолжился – за период с января по февраль показатель увеличился на 9%.

На сегодняшний день в Москве работает свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, производящих важную и востребованную продукцию. Каждый год появляется около 150 новых технологичных компаний. В 2024 году в перспективных отраслях – микроэлектронике, фармацевтике, авиа- и станкостроении, а также других отраслях – создали 13,5 тысячи новых рабочих мест.

Для развития промышленности столичные власти применяют комплекс поддерживающих мер. В частности, мощным инструментом развития промышленности стали специализированные кластеры. К настоящему моменту в городе работают кластеры фармацевтики (13 компаний), фотоники и микроэлектроники (61 компания), электромобилестроения (64 компании), а также кластер беспилотных авиационных систем (11 компаний). Согласно планам развития, к 2030 году в Москве планируется создать не менее 13 межотраслевых кластеров.

В частности, на финальную стадию выходят строительно-монтажные работы по созданию инфраструктуры Московского квантового кластера. В соответствии с планами, до конца 2025 года должны построить специализированные лаборатории.

Кроме того, в 2024 году Россия присоединилась к группе из шести стран (Китай, США, Канада, Япония, Франция), обладающих 50-кубитными квантовыми компьютерами. Разработка проводилась научными сотрудниками, участвующими в деятельности кластера.

Вместе с тем в Красной Пахре создается первый российский кластер по производству аккумуляторов для электромобилей при государственно-частном партнерстве. Также на базе Карачаровского механического завода формируется кластер лифтостроения, который будет выпускать современные лифты, траволаторы и эскалаторы российского производства.

В партнерстве с "Роскосмосом" создается национальный космический центр, который станет базой для научно-технического кластера по производству низкоорбитальных спутников. Также новые промышленные кластеры появятся на территории ТиНАО: строительный, пищевой и инновационных строительных технологий уже в разработке, а в будущем будут созданы автомобилестроительный, экопромышленный и стекольный.

Ключевым инструментом финансирования капиталоемких промышленных проектов стали льготные инвестиционные кредиты. Благодаря этой программе предприятия Москвы уже привлекли 230 миллиардов рублей, что обеспечит строительство промышленных площадей площадью свыше 1,7 миллиона квадратных метров, закупку более 1 тысячи единиц крупногабаритного оборудования и создание свыше 40 тысяч рабочих мест.

Московская программа офсетных контрактов, действующая с 2017 года, стимулирует локализацию высокотехнологичных производств: инвесторы создают предприятия, а город гарантирует многолетние закупки их продукции.

На текущий момент подписано 30 офсетных соглашений, охватывающих производство и поставку широкого спектра продукции: фармацевтических препаратов, медицинского оборудования, продуктов детского питания, аккумуляторных батарей, БПЛА, лифтового оборудования и иных товаров. Планируется, что в 2025 году их число вырастет до 43 с совокупным объемом закупок свыше 774 миллиардов рублей.

По этим контрактам уже работает 9 новых производств. Они производят лекарства (в том числе от тяжелых болезней), медоборудование и детское питание для города.

Городская администрация оказывает комплексную поддержку промышленникам, включая предоставление земельных участков и сокращение бюрократических процедур. До конца 2025 года будет сдано в эксплуатацию свыше 600 тысяч квадратных метров новых площадей, а в период до 2030 года планируется построить дополнительно 3,6 миллиона квадратных метров производственных объектов.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" – ведущая площадка столичной инновационной промышленности. На ее территории расположено свыше 220 предприятий, производящих современные лекарства, медоборудование, микроэлектронику, ПО и компоненты для электротранспорта.

Общая площадь промышленной инфраструктуры зоны равна 1,6 миллиона квадратных метров. Там создано более 22,1 тысячи рабочих мест. В 2025 году запланировано расширение площадей до 2,3 миллионов квадратных метров.

Индустриальный парк "Руднево" – часть ОЭЗ. На его территории создан Федеральный центр беспилотной авиации, объединяющий 11 ведущих разработчиков БПЛА. Также здесь работает учебная площадка для московских колледжей. Сейчас в парке строят лабораторно-производственные корпуса для размещения высокотехнологичных производств и штаб-квартир крупных компаний. В начале 2025 года здесь открыли крупнейший в России испытательный комплекс для дронов. В будущем планируют построить центр компетенций для станкостроительной промышленности.

Площадка "Печатники" – одна из самых быстрорастущих зон ОЭЗ. Здесь уже работают 130 компаний. В 2024 году на территории открылся производственный комплекс "Концерн "Калашников".

Площадка "Алабушево" в ЗелАО объединяет предприятия микроэлектроники, фотоники и фармацевтики. В 2025 году здесь открылся Московский центр фотоники – федеральный проект, созданный по поручению президента РФ при поддержке Минпромторга. Центр специализируется на производстве фотонных интегральных схем, важных для телекоммуникаций и космической связи. Также на площадке развиваются направления ИИ и биомедицины.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что до 2032 года в Москве планируется обновить около 700 школьных зданий. По словам главы города, раньше в столице строилось по 40–50 школ, однако на сегодняшний день возводится по 60 образовательных учреждений. Еще по 100 будут реконструироваться.

Помимо школ, Москва занимается системой среднего профессионального образования, в основе которой лежат актуальность, востребованность и практикоориентированность.