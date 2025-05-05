Собянин: по объему ВРП Москва входит в топ-3 крупнейших городских экономик мира

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По объему валового регионального продукта (ВРП) Москва входит в тройку крупнейших городских экономик мира, занимая второе место, рассказал Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

По данным мэра, на первом месте оказался Нью-Йорк, на третьем – Шанхай. Москва при этом имеет 1 390 миллиардов долларов по паритету покупательной способности.

"Конечно, я думаю, что сложно будет удерживать это место с учетом того, как Китай развивается, его города, но мы тоже не стоим на месте", – отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что столице удастся и дальше удерживать занимаемую позицию с учетом инвестиций, кадрового потенциала, возвращения промышленности в Москву и высокотехнологичных компаний.

В свою очередь, Путин выразил уверенность в том, что у города есть хороший потенциал для сохранения лидирующей позиции в топе мировых мегаполисов по объему валового внутреннего продукта (ВВП). По его мнению, это является основой для решения социальных вопросов.

Глава государства уточнил, что развитие экономики города позволяет открывать новые возможности. Президент также назвал важным ощущение позитивных изменений в жизни граждан.

Ранее Собянин рассказал, что столичная экономика за год выросла на 5,5%, а за последние шесть лет – на 25%. Между тем Путин отметил, что доля Москвы в экономике страны превышает 20%. Он указал, что у столицы "очень хорошие показатели" почти по всем направлениям, в том числе по инвестициям.