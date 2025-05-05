Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Средняя продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам, сообщил Сергей Собянин в ходе встречи с Владимиром Путиным.

"Как результат, развитие экономики, здравоохранения, здорового образа жизни. Мы приблизились по ожидаемой продолжительности жизни к 80 годам в прошлом году – 79,5", – подчеркнул мэр.

Глава города назвал этот результат европейским и мировым, подчеркнув, что в Москве "совсем другой климат". Вместе с тем, несмотря на неблагоприятные демографические тенденции, столица сохраняет за собой роль одного из немногих российских регионов, где фиксируется естественный прирост населения.

В частности, в 2024 году количество москвичей выросло на 4,8 тысячи человек. По состоянию на 1 января 2025 года в столице проживали 13,3 миллиона человек, указал глава города.

Ранее Собянин рассказал, что проект "Московское долголетие", которому исполняется семь лет, объединил свыше 620 тысяч москвичей старшего поколения. В рамках проекта действует 141 центр. Кроме того, сформировано свыше 15 тысяч групп для занятий спортом, творчеством и образованием.

Сославшись на научные исследования, мэр подчеркнул, что проект положительно повлиял на качество жизни пожилых людей, их физическое и ментальное здоровье.