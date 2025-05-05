Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы

Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

Экономика Москвы приросла за год на 5,5%, а за последние шесть лет – на четверть. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Мэр столицы рассказал об основных итогах социально-экономического развития города в 2024 году и реализации масштабных проектов развития.

"Несмотря на все объективные трудности, – а объективные трудности у нас всегда есть, – даже вот в нынешней непростой ситуации, может быть, как раз нам иногда и непростой ситуации не хватает, чтобы демонстрировать такие хорошие итоги работы", – сказал Собянин, добавив, что экономика города каждый год идет в плюс.

По объему валового регионального продукта (ВРП) Москва сейчас входит в тройку крупнейших городских экономик мира и занимает второе место между Нью-Йорком и Шанхаем. По предварительной неофициальной оценке, рост ВРП в 2024 году составил 5,5%.

При этом объем производства обрабатывающих отраслей с 2019 года увеличился на 191,3%, в том числе на 17,8% в 2024-м. Объемы производства высокотехнологичных отраслей за шесть лет выросли более чем в три раза. А инвестиции в основной капитал за это время увеличились на 95,1%, в том числе на 4,4% в 2024-м – до 8,1 триллиона рублей.

Одним из ключевых драйверов роста является IT-сектор, доля цифровой экономики в Москве оценивается на уровне 36%. На высокий уровень экономической активности также указывают рост энергопотребления на 5,3% и увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса на 2,9%.

Объем производства обрабатывающих отраслей за этот период вырос на 9% по сравнению с соответствующим периодом 2024-го. Стабильно развивается строительный сектор – основными двигателями роста стали программа реновации и реализация планов по строительству метро, железнодорожной инфраструктуры и транспортных узлов.

В свою очередь, Путин отметил, что доля Москвы в российской экономике превышает 20%.

"Москва демонстрирует у нас традиционно очень хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям", – добавил Путин, подчеркнув, что развитие столицы идет хорошими темпами.

Ранее Москва возглавила 30 национальных рейтингов городов и регионов России по итогам 2024 года. Столица доказала высокий уровень развития экономики и технологий. Кроме того, город подтвердил весомые успехи в улучшении экологической ситуации, создании благоприятного инвестиционного климата и повышении качества жизни горожан.

Например, в рейтинге качества жизни Москва заняла лидирующую позицию четвертый раз подряд, а в Национальном рейтинге инвестиционного климата мегаполис взял первое место шестой раз.