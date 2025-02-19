Москва возглавила 30 национальных рейтингов городов и регионов РФ по итогам 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва возглавила 30 национальных рейтингов городов и регионов России по итогам 2024 года, доказав высокий уровень развития экономики, технологий, а также подтвердив значительные успехи в улучшении экологической ситуации, создании благоприятного инвестиционного климата и повышении качества жизни жителей города. Об этом рассказала заммэра Мария Багреева.

Она напомнила, что все эти критерии являются приоритетом правительства города, и работа над ними находит отражение в национальных рейтингах. Например, Москва уже на протяжении четырех лет лидирует в рейтинге качества жизни, составляемом Агентством стратегических инициатив.

"Успехи столицы в этом направлении подтверждают также индекс качества городской среды Минстроя России, рейтинги социально-экономического развития и качества жизни агентства "РИА Рейтинг", индекс качества жизни Финансового университета при правительстве РФ", – добавила Багреева.

Вместе с тем высокие оценки получает работа по повышению инвестиционной привлекательности города, причем создание благоприятной инвестиционной среды в городе является одной из главных задач, которую перед собой ставит Сергей Собянин, уточняется в сообщении.

Еще мегаполис уже шесть лет подряд занимает первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах РФ благодаря активной поддержке промышленности. Когда как особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" была признана лучшей в рейтингах инвестиционной привлекательности особых экономических зон и индустриальных парков, составленных аналитическим центром "Эксперт", а также в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ, подготовленном Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Помимо этого, столица уже 12 лет занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России и два года входит в число лидеров в рейтинге экономического здоровья российских регионов, который составляется агентством "Эксперт РА". В свою очередь, московский технопарк "Элма" возглавил Национальный рейтинг технопарков РФ.

Лидирующие позиции столица сохраняет как регион, который внедряет принципы устойчивого развития. Например, город был отмечен в рейтинге регионов России по достижению Целей устойчивого развития, составленном МГИМО, и в ESG-индексе российских регионов, разработанном ВЭБ.РФ и Сбером.

Москва уже в третий раз подряд получает высшую оценку в Зеленом рейтинге регионов от публично-правовой компании "Российский экологический оператор" за успешную реализацию программы по созданию комплексной системы управления отходами.

Кроме того, второй год подряд столице отдают первое место в консолидированном региональном ESG-индикаторе "Инфрагрин", который объединяет итоговые значения 30 рейтингов и индексов в области устойчивого развития.

Высокую оценку также получили достижения Москвы по развитию научно-технологического потенциала и внедрению умных технологий. Эксперты отметили лидерство мегаполиса в индексе цифровизации городского хозяйства "IQ городов", составляемом Минстроем РФ, а также в двух рейтингах научно-технологического развития, составленных министерством науки и высшего образования России и агентством "РИА Рейтинг".

Успехи столицы отмечал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва стала лучшим городом мира по комфорту и красоте благодаря усилиям своих граждан и властей.

До этого российская столица заняла первое место в рейтинге "Доступность услуг в городах мира". Москва оказалась лучшей по доступности медицины, ЖКХ, коммуникаций (сотовая связь и интернет), а также вошла в топ-3 по доступности транспорта, образования, спорта, культуры и развлечений.