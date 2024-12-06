Москва вошла в тройку мировых лидеров среди мегаполисов по удобству жизни

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва, Берлин и Сеул вошли в лидеры по уровню развития городской среды, пишет РБК со ссылкой на исследование одной из аналитических компаний "Городская среда для жизни и работы: сравнение мегаполисов".

Авторы проверили 10 мегаполисов мира – Москву, Сеул, Шанхай, Токио, Дубай, Стамбул, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Рио-де-Жанейро, учитывая 6 значений – от доступности жилья до развитости транспорта.

Самое доступное собственное и арендуемое жилье оказалось в Дубае и Москве. По уровню разных видов досуга и общественного транспорта в лидеры вышли столица РФ и Сеул, а с Токио Москва поделила позиции по доступности высшего образования и здравоохранения. Берлин сравним со столицей России высоким уровнем развития коммерческой недвижимости.

Так, чтобы накопить на квартиру в Москве, нужно в среднем 12 лет, тогда как в Берлине и Дубае на это уйдет 7–8 лет, а в Сеуле – 25 лет. По количеству станций рельсового каркаса на 1 миллион человек столица уступает лишь Нью-Йорку, Берлину и Сеулу. Самый доступный проезд оказался в Сеуле, Шанхае, Дубае и Москве, составив больше 2% от среднего дохода в день, тогда как в Лондоне поездки туда-обратно обойдутся в 10% от дневного дохода.

Лидерами по обеспеченности врачами и больничными койками оказались Нью-Йорк, Токио и Дубай. Общее число точек общепита, по мнению авторов исследования, достигает наибольшего значения в городах Азии – Токио, Сеуле и Шанхае. Эксперты связали это с численностью населения и региональными особенностями.

В это же время Москва заняла первое место по числу музеев (420), опередив Лондон и Токио со 190 и 170 музеями соответственно. По количеству театров столицу РФ (420 учреждений) обошли лишь Нью-Йорк и Сеул.

Кроме того, Москва сохраняет свой статус одного из самых популярных туристических городов РФ. За первые 6 месяцев 2024 года столица приняла 12,2 миллиона гостей, что на 6% больше аналогичного периода 2019 года, еще до коронавируса. Большая часть туристов прибывала в город из других регионов страны, но чаще всего это были жители Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

