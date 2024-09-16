Москва впервые присвоила двум компаниям высшие статусы соответствия устойчивому развитию

Фото: vk.com/ДИиПП города Москвы

В рамках Межведомственной комиссии по вопросам присвоения статусов соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития Москва присвоила двум компаниям высшие ESG-статусы. Об этом заявили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, передает Агентство "Москва".

ESG-статус присвоили компании РЖД, которая с 2022 года сэкономила топливно-энергетические ресурсы более чем на 6,5 миллиарда рублей, а также предприятию "Россети Московский регион", потратившему на мероприятия по охране труда 622 миллиона рублей.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что вручение организациям первых двух ESG-свидетельств высокого уровня состоялось совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

В ведомстве подчеркнули, что при поддержке АСИ город продолжит работу по реализации проектов, которые используют энергоэффективные технологии, а также повышают экологическую ответственность столичных предприятий.

В апреле этого года в Москве состоялась встреча, в рамках которой представители столичного правительства выступили перед промышленниками и инвесторами и рассказали им о возможности присвоения ESG-статуса и преимуществах, которые дает соответствующий статус. Кроме того, участникам мероприятия также рассказали о способах эффективного выстраивания логистических цепочек на дружественных зарубежных рынках.