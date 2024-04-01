Столичным бизнесменам расскажут о поддержке бизнеса 2 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве 2 апреля состоится встреча, завершающая цикл бизнес-семинаров для промышленников и инвесторов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, столичные промышленники экспортируют продукцию более чем в 145 стран, однако внешние ограничения вносят свои коррективы в работу в этом направлении. Поэтому для правительства важно оказывать помощь специалистам посредством организации подобных форумов.

"На мероприятии эксперты подробнее расскажут о новой мере поддержки – получении ESG-статуса, который дает облегченный доступ к рынку экспорта и новые возможности продвижения в условиях тренда на устойчивое развитие, а также в дальнейшем льготное финансирование", – рассказал Овчинский.

Кроме того, участники узнают, какие существуют способы эффективного выстраивания логистических цепочек на дружественных зарубежных рынках, а также о получении ESG-оценки и преференциях, которые дает соответствующий статус.

Руководитель департамента заверил, что перед слушателями будут выступать представители правительства Москвы, экспортных организаций и других учреждений.

До этого заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов рассказал, что оборот предприятий пищевой промышленности в столице вырос на 7,6% в прошлом году, если сравнивать с 2022 годом. Так, в 2023 году оборот компаний этой сферы превысил 683 миллиарда рублей – это почти на 8% больше, чем годом ранее. Более 91% объема – 625 миллиардов рублей – обеспечили производители пищевых продуктов.