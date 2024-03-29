29 марта, 11:12Экономика
Курс для начинающих предпринимателей запустят в Москве
Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
ГБУ "Малый бизнес Москвы" проведет для начинающих предпринимателей бесплатный онлайн-курс "Бизнес на прокачку", рассказала глава департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.
Участники ознакомятся с основами маркетинга и ценообразования, научатся находить инвесторов, привлекать клиентов и подбирать персонал, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Развитие своего дела во многом зависит от личной эффективности и налаженной работы коллектива", – прокомментировала Кострома.
Уточняется, что курс стартует 1 апреля и будет состоять из пяти обучающих вебинаров. Каждый из них посвящен разным аспектам бизнес-процесса:
- Основы предпринимательства;
- Маркетинг;
- Формирование рыночного предложения;
- Продажи и инвестиции;
- Командообразование.
Ранее курс по работе с интеллектуальной собственностью появился на платформе МИК. Обучение отхватывает нюансы регистрации, правовой охраны и использования интеллектуальной собственности.
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