Курс для начинающих предпринимателей запустят в Москве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

ГБУ "Малый бизнес Москвы" проведет для начинающих предпринимателей бесплатный онлайн-курс "Бизнес на прокачку", рассказала глава департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Участники ознакомятся с основами маркетинга и ценообразования, научатся находить инвесторов, привлекать клиентов и подбирать персонал, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Развитие своего дела во многом зависит от личной эффективности и налаженной работы коллектива", – прокомментировала Кострома.

Уточняется, что курс стартует 1 апреля и будет состоять из пяти обучающих вебинаров. Каждый из них посвящен разным аспектам бизнес-процесса:

Основы предпринимательства;

Маркетинг;

Формирование рыночного предложения;

Продажи и инвестиции;

Командообразование.

Ранее курс по работе с интеллектуальной собственностью появился на платформе МИК. Обучение отхватывает нюансы регистрации, правовой охраны и использования интеллектуальной собственности.

