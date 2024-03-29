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29 марта, 11:12

Экономика

Курс для начинающих предпринимателей запустят в Москве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

ГБУ "Малый бизнес Москвы" проведет для начинающих предпринимателей бесплатный онлайн-курс "Бизнес на прокачку", рассказала глава департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Участники ознакомятся с основами маркетинга и ценообразования, научатся находить инвесторов, привлекать клиентов и подбирать персонал, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Развитие своего дела во многом зависит от личной эффективности и налаженной работы коллектива", – прокомментировала Кострома.

Уточняется, что курс стартует 1 апреля и будет состоять из пяти обучающих вебинаров. Каждый из них посвящен разным аспектам бизнес-процесса:

  • Основы предпринимательства;
  • Маркетинг;
  • Формирование рыночного предложения;
  • Продажи и инвестиции;
  • Командообразование.

Ранее курс по работе с интеллектуальной собственностью появился на платформе МИК. Обучение отхватывает нюансы регистрации, правовой охраны и использования интеллектуальной собственности.

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