Курс по работе с интеллектуальной собственностью появился на платформе МИК

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Московский инновационный кластер (МИК) разработал новый формат курса "Интеллектуальная собственность: от идеи до коммерциализации". Об этом сообщила глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

"Обучение отхватывает нюансы регистрации, правовой охраны и использования интеллектуальной собственности. Полученные навыки позволяют сохранить деньги и время при формировании портфеля прав на результаты интеллектуальной деятельности и начать их монетизировать", – цитируют Кострому на портале мэра и правительства столицы.

Отбор на курс ведется на постоянной основе, ограничений по количеству мест нет. Подать заявку на обучение могут лица старше 18 лет.

Курс проходит в онлайн. Материалы предоставляются зарегистрированным на сайте пользователям на 60 дней с момента одобрения заявки. После прохождения курса участники могут пройти тестирование и получить сертификат.

До 15 марта начинающие продюсеры могут зарегистрироваться на интенсив по основам кинопроизводства. Жюри определит 15 перспективных проектов и пригласит на курс их продюсеров, режиссеров и сценаристов. Занятия будут проводиться на площадке Дома культуры ГЭС-2.

