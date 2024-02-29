Новую обучающую программу подготовили для женщин-предпринимательниц в Москве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

"Малый бизнес Москвы" (МБМ) в преддверии Международного женского дня проведет обучение для женщин-предпринимательниц. Они смогут узнать, как открыть и вести свой бизнес, находить баланс между работой и личной жизнью, управлять временем и достигать целей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, 4 марта с 13:00 до 18:00 по адресу улица Покровка, дом 47, площадка "Цифровое деловое пространство" пройдет форум "Женский бизнес". В ходе мероприятия проведут дискуссию с участием бизнес-леди, тематические сессии с выступлениями спикеров и тренинг по психологии предпринимательства. Также участники могут получить индивидуальную консультацию экспертов.

Форум начнется с бизнес-шоу "Путь бизнес-леди". Специалисты поделятся своим опытом и дадут советы в сфере ведения своего дела. Во время сессии "Лидерство и мотивация" гостям расскажут о женском лидерстве и о том, как найти баланс между работой и личной жизнью.

Также на сессии "Личная эффективность" участницам представят современный подход к управлению временем, научат правильно ставить цели и достигать их, а также объяснят, как работать в режиме многозадачности. В это же время пройдет лекция по теме личного бренда, на которой расскажут о трендах в личном маркетинге и выстраивании личного образа.

Помимо этого, для участниц проведут тренинг "Психология предпринимателя". Гости научатся предотвращать и разрешать конфликты на работе и узнают техники развития критического мышления. Индивидуальные консультации в менторской гостиной "Легкий старт" будут доступны с 15:30 до 18:00.

Обучение женщин-предпринимательниц продолжится онлайн-курсом "Бизнес по-женски", который состоит из трех вебинаров. Каждый из них проводится с 13:00 до 14:30.

11 марта состоится вебинар "Уникальность женского подхода в предпринимательстве". Его слушателям расскажут об особенностях женского подхода в бизнес-процессах, ошибках при ведении стартапов, а также познакомят с принципами тайм-менеджмента.

12 марта женщины могут посетить вебинар "Все о востребованном продукте", на котором они научатся правильно определять целевую аудиторию и формировать линейку продуктов. А в ходе вебинара "Основы успешных продаж", который запланирован на 13 марта, с гостями поговорят о том, как сформулировать уникальное торговое предложение, работать с возражениями в процессе продаж и привлекать клиентов.

Указывается, что участие во всех мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации на сайте МБМ. Количество мест ограничено.

Ранее сообщалось, что столичные предпринимали в этом году смогут вывести свою продукцию на российские торговые онлайн-площадки при помощи поддержки кураторов проекта "Маркетплейсы: от старта до прибыли". По словам заммэра Натальи Сергуниной, 66% выпускников прошлого года уже сделали первые шаги в интернет-торговле, еще 34% готовятся к данному этапу или развивают ранее открытый бизнес. Всего в 2024 году организуют восемь потоков образовательной программы.

Более 100 тыс малых и средних предприятий появилось в столице за год