26 февраля, 14:37Экономика
Столичных предпринимателей обучат онлайн-торговле на маркетплейсах
Фото: пресс-служба ДПиИР
Московские предприниматели в этом году снова смогут воспользоваться поддержкой кураторов проекта "Маркетплейсы: от старта до прибыли" и вывести свой товар на торговые онлайн-площадки РФ. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, ссылаясь на заммэра Наталью Сергунину.
Она объяснила, что в рамках проекта за каждым брендом закрепляется куратор, который в течение месяца помогает предпринимателю создать онлайн-витрину, определить ассортимент, завести карточки товаров и разобраться с иными вопросами. Так, 66% выпускников 2023 года сделали первые шаги в интернет-торговле, еще 34% готовятся к данному этапу или развивают ранее открытый бизнес, рассказала Сергунина.
Уточняется, что в текущем году планируется провести восемь потоков образовательной программы. Заявки на участие принимаются на портале "Малый бизнес Москвы".
Обучающая программа ориентирована на работу с такими маркетплейсами, как "Яндекс Маркет", "Мегамаркет", Ozon и Wildberries. В качестве наставников выступят опытные бизнесмены, работающие в разных отраслях: от одежды до стройматериалов. Обучение доступно как для представителей компаний, так и для индивидуальных предпринимателей.
Ранее горожан пригласили на фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес", который пройдет в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ 27 февраля. Для посетителей подготовили бизнес-игры, мастер-классы, лекции, концерт и выступления студенческих команд КВН.
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