26 февраля, 11:28Культура
Интенсив по основам кинопроизводства организуют для начинающих продюсеров в Москве
Фото: пресс-служба Депкульта
Прием заявок на участие в бесплатном акселераторе по продюсированию полнометражных художественных фильмов стартовал в Москве. Курс смогут пройти профессиональные команды, которые планируют запустить картину в производство, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Регистрация проходит до 15 марта.
"Жюри определит 15 перспективных проектов и пригласит на курс их продюсеров, режиссеров и сценаристов. Командам предстоит пройти три тематических модуля, посвященных разработке идеи фильма, съемкам и подготовке ленты к выходу в прокат. Обучение продлится 10 месяцев", – отметила заммэра Наталья Сергунина.
Участникам проекта предстоит разобрать процесс кинопроизводства. Их наставниками станут режиссеры Клим Шипенко и Евгений Григорьев, кинопродюсеры Игорь Толстунов и Лика Бланк, а также сценарист Роман Кантор.
Занятия будут проводиться на площадке Дома культуры ГЭС-2. Первый модуль курса "Девелопмент" стартует 1 апреля. Профессионалы расскажут о написании сценария, наборе команды и юридических нюансах при заключении договоров со съемочной группой.
В июле начнется второй блок – "Производство". В нем внимание будет уделено навыкам ведения переговоров и взаимодействию с другими компаниями.
Третий этап – "Постпродакшен и выпуск фильма" – планируется провести в декабре. В его рамках наставники расскажут о качественном продукте, монтаже, озвучке, спецэффектах и титрах.
После окончания курса участники покажут свои наработки представителям индустрии. В частности, во время курса участники смогут побывать на киностудии "Мосфильм" и кинокластере "МЕТМАШ".
Ранее началось восстановление уникального кинотеатра "Ударник" на улице Серафимовича в Москве. Здание стало объектом культурного наследия регионального значения "Комплекс дома правительства", возведенного в начале прошлого столетия. В настоящее время специалисты начали проводить работу по разбору покрытия и обрешетки старой кровли. Также они уже завершили первичные работы по устройству противофильтрационной завесы.
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