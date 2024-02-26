Интенсив по основам кинопроизводства организуют для начинающих продюсеров в Москве

Фото: пресс-служба Депкульта

Прием заявок на участие в бесплатном акселераторе по продюсированию полнометражных художественных фильмов стартовал в Москве. Курс смогут пройти профессиональные команды, которые планируют запустить картину в производство, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Регистрация проходит до 15 марта.

"Жюри определит 15 перспективных проектов и пригласит на курс их продюсеров, режиссеров и сценаристов. Командам предстоит пройти три тематических модуля, посвященных разработке идеи фильма, съемкам и подготовке ленты к выходу в прокат. Обучение продлится 10 месяцев", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Участникам проекта предстоит разобрать процесс кинопроизводства. Их наставниками станут режиссеры Клим Шипенко и Евгений Григорьев, кинопродюсеры Игорь Толстунов и Лика Бланк, а также сценарист Роман Кантор.

Занятия будут проводиться на площадке Дома культуры ГЭС-2. Первый модуль курса "Девелопмент" стартует 1 апреля. Профессионалы расскажут о написании сценария, наборе команды и юридических нюансах при заключении договоров со съемочной группой.

В июле начнется второй блок – "Производство". В нем внимание будет уделено навыкам ведения переговоров и взаимодействию с другими компаниями.

Третий этап – "Постпродакшен и выпуск фильма" – планируется провести в декабре. В его рамках наставники расскажут о качественном продукте, монтаже, озвучке, спецэффектах и титрах.

После окончания курса участники покажут свои наработки представителям индустрии. В частности, во время курса участники смогут побывать на киностудии "Мосфильм" и кинокластере "МЕТМАШ".

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