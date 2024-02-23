"Лед-3" стал пятым фильмом за год, превысившим 1 млрд рублей кассовых сборов

Фото: кадр из фильма "Лёд 3"; режиссер – Юрий Хмельницкий; производство – Телеканал "Россия 1", Кинокомпания "Водород", Арт Пикчерс

Кассовые сборы третьей части картины "Лед" достигли 1 миллиарда рублей за 10 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Сообщается, что "Лед-3" стал пятым российским релизом в 2024 году, который собрал миллиард рублей. Ранее этот порог уже перешагнули фильмы "Холоп-2", "Бременские музыканты", "Мастер и Маргарита", а также мультфильм "Три Богатыря и Пуп Земли".

"Лед-3" вышел в прокат 14 февраля. Главные роли в картине исполнили молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной. Режиссером выступил Юрий Хмельницкий, для которого "Лед-3" стал дебютным полнометражным фильмом.

Ранее стало известно, что за неделю, которая прошла после выхода в прокат новой экранизации романа "Мастер и Маргарита", продажи одноименной книги писателя Михаила Булгакова увеличились почти в 2,5 раза. Картина режиссера Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" появился на экранах кинотеатров 25 января. Главные роли в данной кинокартине исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Розин и Полина Ауг.