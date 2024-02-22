Оборот культурных учреждений Москвы вырос на 22% в 2023 году

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Оборот театров, концертных залов, парков, кинотеатров и других культурных и развлекательных площадок Москвы увеличился на 22% в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. На данный момент он достигнул отметки в 75,7 миллиарда рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, почти на все культурные услуги был зафиксирован повышенный спрос, который привел к увеличению выручки. Почти четверть годового оборота, около 18 миллиардов рублей, пришлась на январь и декабрь – периоды высокой посещаемости культурных учреждений из-за новогодних каникул, сказал Ефимов и добавил, что рекордный ежемесячный прирост был также замечен в январе – на 41% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.

Отмечается, что на столицу приходится свыше 30% общего российского объема в сфере культурных услуг. В прошлом году, указал заммэра, рост оборота культурных учреждений города был выше среднероссийского показателя на 6,3 процентного пункта.

По информации столичного департамента экономической политики и развития, в 2023 году выросла посещаемость учреждений культуры. Так, в театрах побывало более чем на треть больше зрителей, чем годом ранее. Посещаемость кинотеатров увеличилась почти на четверть, а наиболее успешным для кинопрокатчиков стал январь прошлого года. Парки же пользовались популярностью у горожан летом – их посетили на 12% больше, чем в 2022 году.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за 2023 год в 76 культурных зданиях и помещениях провели работы по реставрации и ремонту. Театр Эстрады отреставрировали, после чего в зрительном зале появились новые кресла и уклон пола в партере. Во время ремонта Московского театра "Практика" специалисты оптимизировали фойе, восстановили кирпичную кладку, обновили кабинеты руководителей и другое, добавил мэр.

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