Премьера моноспектакля "Скорпи-он" прошла в Москве

Премьера моноспектакля "Скорпи-он" прошла в Театре Романа Виктюка в Москве. Постановку представил заслуженный артист РФ, режиссер Дмитрий Бозин. На сцене зрители увидят сразу несколько персонажей из разных литературных произведений.

Герои "Скорпи-она" – капитан Ахава из романа Германа Мелвилла "Моби Дик", Рафаэль де Валантен из романа Оноре де Бальзака "Шагреневая кожа", князь Руслан из поэмы Пушкина "Руслан и Людмила".

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