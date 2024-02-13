"Сити": спектакль "Друзья" поставили в Театре Наций

В Театре Наций японский режиссер Мотои Миура поставил спектакль по пьесе Кобо Абэ "Друзья". На сцене развернулось действие с трагикомедийной динамикой, где ключевые диалоги выдержаны в классической традиции русского драматического психологического театра.

Сюжет, положенный в основу спектакля, связан с историей молодого человека, к которому в квартиру поселилось семейство из восьми человек под предлогом оказания срочной помощи. Они завладевают не только его пространством, но и кошельком. Ближайшие показы спектакля "Друзья" состоятся 3 и 4 марта.

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