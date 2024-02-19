Собянин: в 2023 году привели в порядок рекордное количество театров и библиотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 76 культурных зданиях и помещениях проведены работы по реставрации, капитальный и текущий ремонты за 2023 год. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Сергея Собянина.

"Театр Эстрады спустя три месяца после реставрации посетили больше 75 тысяч зрителей. По их отзывам, в здании стало очень комфортно. Например, в зрительном зале появились новые удобные кресла и уклон пола в партере. Теперь спектакль прекрасно видно с любого места", – отметил мэр.

По словам градоначальника, при разработке проекта реставрации объекта культурного наследия учитывали не только сохранение творческого классического сценического искусства, но и старались обеспечить помещения современными технологиями, которые бы помогли создать уникальные постановки. В результате столичный театр стал более современным и не утратил свою атмосферу, подчеркнул Собянин.

В ходе ремонта Московского театра "Практика" удалось оптимизировать фойе, отремонтировать кирпичную кладку и поместить небольшой амфитеатр с гримерками. Здесь же обновили и кабинеты руководителей, режиссерское управление и актерское фойе, где появились экраны с трансляцией происходящего в помещениях.

Капремонт добрался и до столичного музыкально-педагогического колледжа, подчеркнул он. Рабочие утеплили фасады, восстановили ступени и тамбуры, а еще заменили двери и окна. Внутри специалисты заменили инженерные системы, включая теплоснабжение, водоснабжение, отопление, вентиляцию и водоотведение, а также установили новую охранную систему.



"На территории колледжа обустроили детские и спортивные площадки, освещенные места для отдыха, провели озеленение", – добавил он.

Подчеркивается, что окна и двери, кровлю и инженерные системы также заменили и в детской школе искусств имени А. С. Даргомыжского.

За прошлый год, рассказал градоначальник, в Москве капитально отремонтировали 10 библиотек, включая учреждения под номерами 56 и 85. Здесь починили полы, потолки и стены, заменили окна, двери, кровлю и системы водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в рамках программы капремонта зданий специалистам удалось реконструировать около 10 работ советского архитектора Зиновия Розенфельда. Специалисты привели в порядок дом на Часовой улице, первый и второй корпуса дома на улице Куусинена. Также был проведен капремонт в доме на Новокузнецкой улице.

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