Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Историческое здание биржи на Ильинке отреставрируют, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Уточняется, что здание архитектора А. С. Каминского построили в 1870-х годах. После революции здесь надстроили третий этаж. Со временем часть убранства была утеряна. На данный момент в здании с металлической кровлей необычной формы размещается Торгово-промышленная палата России.



По словам мэра, специалисты выявили на фасаде локальные осыпания и отслоение краски и штукатурки, трещины, а также коррозию на металлических элементах и повреждения гранитного цоколя.



В рамках работ в порядок приведут фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы.



Ранее Сергей Собянин сообщил, что на станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы. По словам мэра, одно из главных украшений – фриз с изображением различных родов войск. Он появился 80 лет назад – в период строительства станции во время Великой Отечественной войны.

На расчистку от старых слоев краски, устранение трещин и укрепление разрушенных фрагментов ушло девять месяцев. Некоторые из них изготовили заново – за основу брали сохранившиеся участки.

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