Москвичам рассказали, где и как обучают сотрудников коммунальной сферы и спасателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В Москве за последние пять лет более 10 тысяч студентов обучились по профессиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), примерно 27 тысяч человек прошли подготовку в области безопасности в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Вячеслав Торсунов рассказал, что столичные компании в сфере ЖКХ и энергетики готовы принять на производственную практику студентов, так как молодые люди готовы прикладывать усилия для развития отрасли.

"Для молодых специалистов это уникальная возможность попробовать свои силы в интересных и важнейших для города профессиях, приобрести практические знания и узнать о работе компаний изнутри", – уточнил Торсунов.

В 2023 году многие студенты проходили практику в ПАО "Мосэнерго", ПАО "МОЭК", АО "Мосводоканал", ГБУ "Автомобильные дороги". В свою очередь, коммунальные компании сотрудничают с Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана, Российским государственным университетом нефти и газа имени И. М. Губкина, Российским технологическим университетом "МИРЭА" и другими вузами.

При этом в центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям обучают студентов по более чем 100 образовательным программам, каждая из которых состоит из теории и практики. Последняя часть отрабатывается в бассейне, на специальных тренажерах для судоводителей, многофункциональных интерактивных учебно-тренировочных комплексах средств тушения пожара.

В прошлом году в центре сделали студию, где установили профессиональное аудио- и видеооборудование. В связи с этим в данных пространствах также запустили создание видеоматериалов для дистанционного обучения. Специалисты уже завершили работу над материалами для курсов по программам "Оказание первой помощи" и "Пожарная безопасность организаций".

Ранее спасатели и пожарные в Москве организовали более 650 занятий для детей и подростков, в рамках которых ребятам напомнили о мерах безопасности. Также спасатели сами приходили в образовательные учреждения и рассказывали учащимся о своей работе. Специалисты провели с детьми и подростками профилактические беседы, напомнили о правилах безопасности на природе и в быту, а также рассказали, как действовать в чрезвычайных ситуациях.



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